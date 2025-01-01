Задържаха двама души за хулигански действия в Кърджали, съобщиха от полицията.

В ранните часове на 16 ноември пред заведение в Кърджали възникнал скандал между посетители, в който 46-годишен нанесъл удар в главата на 24-годишен.

Вторият конфликт е между 30-годишен и 23-годишен, които си разменили удари. Последвала намеса на полицията и инициаторите на скандалите са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Образувани са проверки за хулиганство, които се извършват от сектор „Охранителна полиция“.