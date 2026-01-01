Разследват три случая на агресия в Кърджалийско, съобщиха от полицията.

Двама души са задържани за домашно насилие. 62-годишен мъж Кърджали и 40-годишен от село Охлювец са нанесли телесни повреди на партньорките си.

На пострадалите са били разяснени правата по Закона за защита от домашно насилие. По случаите са образувани проверки.

При друг случай - трима души са задържани в Джебел. На 23 януари е станал скандал между двама мъже - на 31 и 47 г., в спора се включила и 43-годишна жена.

Последвала размяна на ругатни и словесна агресия, намеса на полицията и задържане на участниците в конфликт.