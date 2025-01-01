Светлините на коледната елха в Кърджали ще бъдат запалени на 5 декември, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Няколко дни по-рано – на 1 декември, ще отвори врати традиционният Коледно-Новогодишен базар. Той отново ще се проведе на павираната пешеходна част на бул. „България“, в пространството между паметника на Васил Левски и сградата на театъра.

Базарът ще се състои в 12 дървени къщички, където местни производители и търговци ще имат възможност да изложат свои продукти и стоки с коледна тематика.

В две от къщичките детски градини, училища и социални услуги ще представят ръчно изработени коледни изделия, които ще се продават с благотворителна цел. В останалите 10 къщички ще бъдат настанени местни производители и търговци.

Желаещите да се включат в коледния базар могат да подадат заявление по образец в Информационния център на общината, допълниха от администрацията.

Коледният базар ще бъде с благотворителна кауза. И тази година тя ще бъде съвместно с кампанията „Да подарим надежда за Коледа“, провеждана под патронажа на областния управител на Кърджали. Средствата от инициативата ще бъдат използвани за лечение на деца от региона.