Завърши цялостният ремонт на 2-ри блок на ТЕЦ "Бобов дол", който продължи повече от три месеца. Централата има технологична готовност и достатъно гориво - около 5 хиляди тона въглища и биомаса, за работа през зимата, заяви пред БНР изпълнителният директор инж. Чавдар Стойнев.

При ремонта старото оборудване е сменено с ново, както и всички детайли, касаещи сигурността на системите и намаляване на вредните емисии чрез смяната на филтри и очистващите механизми, каза изпълнителният директор инж. Стойнев. Сменени са нагревни повърхности и крановата система, което ще подобри работата на котела, обясни той.

Напредва и подготовката за употреба на синьо гориво - отклонението от магистралния газопровод за Македония, което е с дължина около 2 километра, вече е изградено.

Сега централата работи с един блок и произвежда по около 150-160 мегавата за час. Осигурени са достатъчното количество въглища и биомаса.