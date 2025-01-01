Повече от месец измина от една трагедия, случила се в ТЕЦ „Бобов дол”. Работник загина в машина за смилане, като информацията тогава беше, че той в влязъл в мелещата машина, за да я инспектира, но внезапно тя се е задействала.

По-късно стана ясно, че дистанционното за задействането ѝ е било в самия загинал мъж. Близки на загиналия търсят истината за инцидента, предава NOVA.

„Не беше безотговорен човек, който да влезе и сам да си сложи край на живота”, заяви Йордан Йончев, племенник на загиналия. „Някой направил ли му е инструктаж, следил ли е как е влязъл в машината?

Мъж загина в машина за смилане в ТЕЦ „Бобов дол”

Неговите колеги казаха, че дистанционното е било здраво. От него ми върнаха три части, а дистанционното цяло”, каза Йончев. Той не вярва, че чичо му сам е сложил край на живота си.

„За да влизат да почистват машината, има някой който им нарежда. Не може на своя глава да влизаш да чистиш”, каза приятел на загиналия. Йончев каза, че от фирмата не са му се обадили, за да изкажат съболезнования.

„Работеше от 2 години, имаше достатъчно опит, обучаваше и други хора”, каза Йончев. „Неговите колеги не искат да говорят с него. Само един ми се обади. Каза, че по това време са пили кафе с бригадира”, каза Йончев.