Заловиха четирима издирвани мъже в Кюстендил, съобщиха от полицията.

На 12 февруари криминалисти са установили трима мъже, обявени за местно издирване.

Спипаха мъж в Кюстендилско, издирван от Интерпол-Албания

51-годишен мъж е подсъдим от Районен съд в града и е с наложена мярка „задържане“, другите двама са с категория „принудително довеждане“ - в качеството им на свидетели по образувани досъдебни производства.

При друг случай - при извършена проверка е установен 53-годишен мъж, обявен за международно издирване чрез Интерпол с наложена мярка „задържане“, осъден е в Севврна Македония за извършено убийство.

Той е с двойно гражданство - северно македонско и българско .