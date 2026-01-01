Спипаха 69-годишен мъж, издирван от Интерпол-Албания, съобщиха от полиицята.

Той е установен на 5 февруари от униформени от Районните управления от Бобов дол и Кюстендил.

Хванаха двама издирвани мъже в Кюстендилско

Задържаният е с двойно гражданство - българско и албанско и адрес в столицата.

Спрямо него има наложена мярка от албанските власти „задържане“ с цел екстрадиране за извършено престъпление, свързано с нелегална миграция, и е обявен за общодържавно издирване от Интерпол-България за установяване на адрес.

Уведомена е издирващата го структура.