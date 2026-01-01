Хванаха двама издирвани мъже в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

Те са заловени на 4 февруари. 34-годишният чужд гражданин е бил обявен за общодържавно издирване от Районно управление-Кюстендил с категория „свидетел по досъдебно производство“.

Заловиха издирван мъж с влязла в сила присъда в Кюстендил

42-годишниятнъж от Кочериново е бил обявен за общодържавно издирване от Районно управление-Рила с категория „обвиняем по досъдебно производство“ и има наложена мярка „принудително довеждане“.

Установените лица са представени на издирващите ги структури.