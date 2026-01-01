Районният съд в Кюстендил наложи условна присъда на длъжностно лице, оправдавайки го същевременно за незаконен дърводобив на обща стойност над 4 000 лева.

Съдът призна подсъдимата за виновна в това, че в периода от 1 юни до 29 юли 2019 г., в землището на село в област Кюстендил, е съставила официални документи – превозни билети за извоз на дървесина, в които е удостоверила неверни обстоятелства. Целта е била документите да бъдат използвани пред Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) като доказателство за извършените дейности.

Оправдателна присъда по част от обвиненията

Със същия съдебен акт подсъдимата е призната за невинна по други обвинения, свързани с незаконна сеч и извоз на дървесина:

Съдът я оправда за това, че в периода март – септември 2019 г. е организирала отсичането на над 80 кубични метра дървесина извън указаните в позволителните места и количества.

Отхвърлени са и предявените срещу нея граждански искове за обезщетение, тъй като съдът ги намира за неоснователни предвид оправдателната част от присъдата.

Подсъдимата е с чисто съдебно минало до момента. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд – Кюстендил в 15-дневен срок. Предстои изготвянето на подробните мотиви към решението на магистратите.