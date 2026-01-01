В рамките на специализирана акция в община Ихтиман служители на криминална и охранителна полиция от РУ-Ихтиман, заедно с експерти от РДГ-София, откриха незаконно добита дървесина и извършиха масови проверки на превозни документи.

В кв. „Изток“ са обходени 25 адреса, като на пет от тях – на улиците „Плиска“, „Мизия“, „Марица“, „Теменужка“ и „Здравец“ – са намерени общо 8 кубика дърва без необходимите документи. Собствениците са санкционирани с актове по Закона за горите, а за всички нарушения са издадени констативни протоколи.

На останалите имоти дървата са били законни, а на 15 адреса дървесина не е установена.

По време на операцията са проверени 44 МПС-та и 65 души. В резултат са съставени 25 фиша по Закона за движение по пътищата и 3 акта по Закона за българските лични документи.