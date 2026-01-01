Голям разлив на петролни продукти е установен на автомагистрала „Струма“ в участъка между 30-ия и 33-ия километър.

Движението в посока Благоевград беше затворено между пътните възли при Голямо Бучино и Старо село, съобщиха от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).

Екип на организацията се е натъкнал на разлива и своевременно е подал сигнал на телефон 112. По информация на ЕЦТП полицията е реагирала незабавно.

Движението вече е възстановено, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От ЕЦТП призовават шофьорите, които пътуват по АМ „Струма“, да бъдат изключително внимателни, да намалят скоростта и да спазват указанията на полицейските служители.