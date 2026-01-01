Община димитровград бе уведомена от РЗИ-Хасково, че са установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ Златополска система, захранваща с питейна вода селата Злато поле, Голямо Асеново, Малко Асеново, Бряст, Странско, Здравц, Длъгнево, Долно Белево и Радиево по радиологични показатели.

Изчислена е параметрична стойност на Индикативна доза - 0,150±0,012 mSv (при определена параметрична стойност - 0,1 mSv), с което питейната вода не съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, съобщиха от Общината.

Забраниха използването на вода в хасковско село заради радиоактивност

На водоснабдителната организация е връчено Предписание №48/17 април във връзка с ограничение употребата на водата, доставяна от "ВиК" ЕООД Хасково за питейно-битови нужди, чрез водоснабдителната мрежа, от зона на водоснабдяване (ЗВ) Златополска система за населението живущо в с. Злато поле, с. Голямо Асеново, с. Малко Асеново, с. Бряст, с. Странско, с. Здравец, с. Длъгнево, с. Долно Белево и с. Радиево, община Димитровград, за питейни нужди и приготвяне на храна, до отстраняване на несъответствията по радиологичния показател „Индикативна доза” и възстановяване качеството на водата за питейно-битови цели. Водата е ограничена за употреба за питейни нужди и приготвяне на храна. Водата може да се използва за хигиенни цели.

Във връзка с предписаните от РЗИ мерки, следва от 20 април водоснабдителното дружество да организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на засегнатото население на с. Злато поле, с. Голямо Асеново, с. Малко Асеново, с. Бряст, с. Странско, с. Здравец, с. Длъгнево, с. Долно Белево и с. Радиево, община Димитровград, област Хасково, с цистерни (водоноски), отговарящи на изискванията към съдове и резервоарите за вода за пиене.