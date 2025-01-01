В област Хасково започнаха засилени проверки за нерегламентиран превоз на животни във връзка с болестта "шарка по дребните преживни животни". Смесен екип от "Пътна полиция" и служители на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково бяха на контролен пост до хасковското село Подкрепа тази сутрин.

Спешни действия в Хасковско заради шарка по овце

Разпоредени са допълнителни мерки за биосигурност в региона, като една от тях е забрана за транспорт на животни, освен ако не са за клане, поясни д-р Христо Тодоров от ОДБХ - Хасково. При установяване на такъв започва административно-наказателна процедура. Тодоров припомни, че от началото на годината в област Хасково са регистрирани и обезвредени 10 огнища на шарка по овцете и козите.

Всички 20 пътни патрули на територията на областта работят и по тази линия, казаха от Областната дирекция на МВР в Хасково. Засега няма установени случаи на нерегламентиран транспорт, но проверките продължават.