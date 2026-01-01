Започната е процедурата по отнемане на имотите в община Симеоновград в управление на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет, съобщиха от Областна администрация-Хасково.

Имотите включват поземлен имот с площ 23 245 кв. м, ведно със седем сгради с обща застроена площ 1652 кв. м, както и поземлен имот с площ 5497 кв. м, ведно с две сгради с обща застроена площ 426 кв. м.

В тази връзка в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е образувана преписка по реда на Закона за държавната собственост за проучване на възможността имотите - публична държавна собственост на територията на област Хасково, да бъдат предоставени за управление на други държавни органи, ведомства или юридически лица на бюджетна издръжка.

При липса на постъпили искания за осъществяване функциите на друга държавна структура, ще бъдат предприети действия по отнемане правото на управление от Държавната агенция за бежанците, като имотите ще бъдат предоставени в управление на областния управител на област Хасково по реда на Закона за държавната собственост.

Целта на процедурата е държавните имоти да бъдат използвани ефективно и в интерес на обществото.