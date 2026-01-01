Подкрепата за топлия обяд, тази по линия на европейската солидарност и личните асистенти, по никакъв начин не се предоставя от една или друга партия. Всеки трябва да е спокоен, че получава тази подкрепа, ако отговаря на условията, а тя не е от политически партии или лидери, или местни авторитети. Това каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов във връзка със сигнал за агитация в сграда, в която Българския Червен кръст (БЧК) раздава хранителни помощи и която се свързва с определена политическа сила.

Натиск за гласуване на предстоящия вот: Заплашват хора с лишаване от топъл обяд и асистенти

Хасан Адемов е в Хасково, където ще се срещне със служебния вътрешен министър Емил Дечев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев във връзка с предстоящите избори.

БТА

Адемов каза, че в Хасково има 25 871 получатели на подкрепа по линия на европейската солидарност, 2291 са личните асистенти, а над три хиляди души получават "топъл обяд". Над 30 хиляди потребители от систематата на социалното министерство са от уязвимите групи и са лесно податливи на натиск, каза служебният министър.

БЧК е неправителствена организация (НПО), която няма общо с министерствата. В договора на Агенцията за социално подпомагане, сключен с БЧК, изискването на европейските партньори е да има НПО с национално покритие, която независимо и безпристрастно да осъществява раздаване на хранителни продукти. Никого не съм обвинявал, това не е нашата задача, каза още Адемов.