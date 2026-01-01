Получени са сигнали за заплахи и изнудване към хората, които използват социалните услугите топъл обяд и личен асистент. Това обяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Служебният министър обяви, че в област Благоевград има 5420 лични асистенти, от тях 142 са в Якоруда, а 132 в Белица. Има 850 ползватели на програмата "Топъл обяд" в община Белица и 840 в община Якоруда.

"Всички тези хора са от уязвими групи и са подвластни на един или друг тип влияние от местни авторитети и политически партии. Ние сме тук да успокоим гражданите, които получават подкрепа. Цялата тази група трябва да бъдат спокойни, че държавата в лицето на всички институции стои зад избирателните им права. Никой не може да ги лиши от топъл обяд, асистентска подкрепа. Тези пари са по линия на европейската солидарност. Никой не може да си позволи да каже, че това са пари от общински бюджет", обяви Адемов.

Той е категоричен, че никой не може да си позволи да изнудва.

"Има сигнали за разминаване между списъците, които идват от дирекция "Социално подпомагане" и това, което се предлага от общинската администрация и тези, които предоставят тази услуга. Всички ще бъдат проверени", каза той.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев заяви също, че няма да допуснат нарушения с изборните права на гражданите. "Всеки, който се чувства заплашен да подаде сигнал. Мога да уверя българските граждани, че всеки един сигнал, който бъде подаден ще бъде разгледан', заяви той.