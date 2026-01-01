Кметът на Смолян Николай Мелемов е изпратил писмо до областния управител Зарко Маринов с искане за конкретна информация във връзка с постъпили сигнали за оказван натиск срещу ползващи социални услуги.

Това каза Виолета Филипова - експерт „Връзки с обществеността“ в общинската администрация. Тя посочи, че повод за писмото са данни, изнесени по време на заседание на Областния координационен съвет за изборите, според които в областната администрация, са постъпили девет сигнала за оказван натиск върху уязвими групи в общините Смолян, Доспат и Златоград.

По информация на областния управител сигналите са свързани с твърдения, че служители, включително социални работници, използват служебното си положение, за да влияят върху вота на зависими от тях лица, включително чрез предупреждения за евентуално спиране на социални помощи.

В писмото си до Маринов кметът Мелемов изразява загриженост от изнесената информация и подчертава, че при потвърждение подобни действия представляват сериозно нарушение на законодателството и подкопават доверието в институциите.

Той настоява да бъде предоставена конкретна информация за служители на общинската администрация в Смолян, за които се твърди, че са извършвали подобни действия, както и доказателства или сигнали, на които се основават твърденията.

Целта е общината да извърши проверка и при установяване на нарушения да предприеме съответните дисциплинарни и административни мерки. По думите на областния управител всички сигнали са предадени на органите на МВР за проверка. Към момента няма повдигнати обвинения.