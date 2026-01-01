Сигналите са свързани с твърдения, че служители, включително социални работници, използват служебното си положение, за да влияят върху вота на зависими от тях лица, включително чрез предупреждения за евентуално спиране на социални помощи

Кметът на Смолян Николай Мелемов е изпратил писмо до областния управител Зарко Маринов с искане за конкретна информация във връзка с постъпили сигнали за оказван натиск срещу ползващи социални услуги.

Това каза Виолета Филипова - експерт „Връзки с обществеността“ в общинската администрация. Тя посочи, че повод за писмото са данни, изнесени по време на заседание на Областния координационен съвет за изборите, според които в областната администрация, са постъпили девет сигнала за оказван натиск върху уязвими групи в общините Смолян, Доспат и Златоград.

По информация на областния управител сигналите са свързани с твърдения, че служители, включително социални работници, използват служебното си положение, за да влияят върху вота на зависими от тях лица, включително чрез предупреждения за евентуално спиране на социални помощи.

В писмото си до Маринов кметът Мелемов изразява загриженост от изнесената информация и подчертава, че при потвърждение подобни действия представляват сериозно нарушение на законодателството и подкопават доверието в институциите.

Той настоява да бъде предоставена конкретна информация за служители на общинската администрация в Смолян, за които се твърди, че са извършвали подобни действия, както и доказателства или сигнали, на които се основават твърденията.

Целта е общината да извърши проверка и при установяване на нарушения да предприеме съответните дисциплинарни и административни мерки. По думите на областния управител всички сигнали са предадени на органите на МВР за проверка. Към момента няма повдигнати обвинения.

Елена Павлова. БТА
