Полицията в Стара Загора разкри случай на предполагаемо купуване на гласове, след сигнал, получен по електронна поща на Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден около 19:20 часа и съдържал информация за жена, която предлагала по 30 евро срещу гласуване в полза на определена политическа партия.

Веднага след получаването му служители на полицията са започнали оперативно-издирвателни действия, при които е установена заподозряната – 57-годишна жена.

След сигнал за купуване на гласове в Стара Загора: Задържаха жена с руско гражданство (СНИМКИ)

При извършена проверка в жилището ѝ са открити и иззети списъци с адреси и номера на избирателни секции, срещу които имало отбелязани цифри, както и парична сума в размер на 700 евро.

Жената е задържана за срок до 24 часа. По случая в Първо районно управление – Стара Загора е образувано досъдебно производство за престъпление против избирателните права на гражданите, като разследването се води под надзора на Районната прокуратура.

Работата по случая продължава.