Мъж загина при катастрофа на пътя Габрово - Севлиево, съобщиха от полицията.

Възстановено е движението по пътя Габрово – Севлиево, съобщиха от полицията в Габрово, след като участъкът беше затворен.

По първоначални данни челно са се сблъскали два автомобила. Видимостта в района е намалена, като вали лек дъжд. Причините за пътното произшествие се изясняват. От полицията апелират шофьорите да се съобразяват с условията на пътя.

През изминалото денонощие в страната при катастрофи са загинали двама души, а 19 са ранени, сочат данните на МВР.