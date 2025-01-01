Пристъпите ли пределите на единствения в България етнографски музей на открито, вие попадате в свят, различен от съвременния - светът на възрожденските българи.

Тук водата завърта колелото на вековна воденица, а калдъръмът под краката напомня, че истинската красота в живота е скрита в преживяването на емоцията да се докоснеш до майсторлъка на предците ни.

Единствената в България колекция от действащи водни съоръжения се намира в музей „Етър“

Етър е древното название на Янтра - реката, която минава през град Габрово. Избрано е за име на музея като символ на връзката между водата и развитието на занаятите в региона. Регионален етнографски музей на открито „Етър“ притежава единствената в България колекция на технически съоръжения, задвижвани с вода.

Сбирката е създадена постепенно и включва действащи и днес съоръжения, използвани някога в поминъка на балканджиите: две воденици, тепавица, две валявици, бичкиджийница, гайтанджийска одая, два струга за гаванки и за бъклици, точило.

Благодарение на вадищна система, съществувала в миналото, по-късно коригирана и оформена, водата задвижва механизми, които перат, заточват ножове, мелят жито, тепат вълнени платове, струговат съдове от дърво, изплитат вълнени нишки.

Занаятчийската чаршия и днес кипи живот, както е през Възраждането

Архитектурният ансамбъл Занаятчийска чаршия представя главна градска улица с постройки от XIX век, в които има действащи занаятчийски работилници, дюкяни, кафене и жилища на занаятчии и търговци.

Ансамбълът от къщи включва пресъздаване на съществували в Габрово и околностите му оригинални архитектурни образци. Саковата къща впечатлява с многобройните си прозорци на втория етаж, тъй като такива сгради от периода на Българското възраждане не се срещат често.

В работилниците, пред погледа на посетителите, майсторите сами произвеждат и продават изделията си, както е в миналото, а посетителите могат да наблюдават стари техники за обработка на метал, кожа, дърво, глина, вълна, козяк и други естествени суровини.

Могат да разгледат оригинални занаятчийски инструменти, да се насладят на уменията на майсторите и да отнесат вкъщи техни изделия. На Чаршията може да се вкусят симид, баница и геврек, да се опитат пестил, бяло сладко, халва, домашни бонбони и други лакомства, или да се изпие кафе, сварено на пясък.

През годините музей „Етър“ се утвърждава като единствен по рода си музей на открито от типа Скансен в България.