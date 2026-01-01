44-годишен мъж от София е задържан в Добрич при опит да даде подкуп в размер на 40 000 евро, предаде pronewsdobrich.bg.

Преди няколко дни в Областната дирекция на МВР постъпил сигнал от областния управител. Той съобщил, че спрямо него се прави опит за оказване на влияние при вземане на решение в качеството му на длъжностно лице.

Вчера около 18:30 часа в областния град мъжът е бил задържан в момент на предаване на парите.

Подкуп в замяна на безпроблемна проверка край София, задържаха държавен служител

По първоначална информация подкупът е бил свързан с придобиването на стотици декари земеделска земя в землището на Каварна. Софиянецът искал областният управител да не извърши действия по служба и да не уважи решение на Общински съвет - Каварна.

В хода на разследването са иззети множество документи, свързани със случая, както и паричната сума, която е приложена към материалите по делото.

Софиянецът бе задържан за 72 часа, след което спрямо него бе взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.