Регионалната здравна инспекция – Бургас предприема стъпки за временно затваряне на Дом за стари хора в Поморие, известен като хосписа на д-р Димче Миладиноски. Това потвърди пред медиите д-р Мариана Кофинова-зам. директор на РЗИ – Бургас, след извършената на място проверка, предаде БГНЕС.

Проверката, извършена вчера, е последваща, след като през предходния месец РЗИ издава предписания за привеждане на дома в съответствие с действащите санитарни и медицински изисквания. Според д-р Кофинова нито едно от предписанията не е изпълнено.

„Домът продължава да не е в съответствие с нормативните изисквания. Помещенията са в лошо хигиенно състояние, няма достатъчно персонал, а домакинята и управителката не могат да осигурят необходимите грижи за 21 души.“ – заяви тя.

Според нея обитателите не са поддържани, не се спазват режимите, предписани за хора на тази възраст, а условията са опасни – всички врати в стаите са без дръжки от вътрешната страна или те са заключени.

„Заповедта за временно преустановяване на дейността се подготвя и ще бъде връчена следващата седмица. При връчването ѝ тя влиза в сила незабавно.”, допълни д-р Кофинова.

Инспекцията ще информира прокуратурата за предприетите действия и за неизпълнените предписания.

Отговорността за извеждане на настанените е на д-р Миладиноски, заяви още тя.

РЗИ са проверили качеството и количеството на храната, хигиената по стаите, както и здравословното състояние на пациентите. Част от домуващите са в сравнително добро състояние, но с деменции, което изисква постоянни грижи.

След издаването на заповедта за затваряне РЗИ ще проследи дали д-р Миладиноски изпълнява мярката. Ако домът продължи да работи, той може да бъде заличен от регистъра на обектите с обществено предназначение. Не е ясно къде ще бъдат настанени хората, които нямат близки.