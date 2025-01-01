Протест пред Регионалната здравна инспекция в Бургас организираха бивши служители на хосписите в Черноморец и Поморие. Недоволството преминава под мотото „Не търпим нищо повече”, а бившите служители на двете места за настаняване на болни хора за лечение искат разследване и затварянето им. В разпространено становище те твърдят, че са били принуждавани да работят по няколко 24-часови смени без почивка, били унижавани и обиждани, а настанените пациенти били оставяни без хигиена. Институцията, която контролира тези заведения, не е само Регионалната здравна инспекция. Това е и Агенцията за контрол на социалните услуги.

На обявената демонстрация обаче дойдоха едва няколко души. "Малко сме, защото предполагаме, че са дадени пари. На мен лично са ми предлагали. А тази сутрин дъщеря ми каза, че ѝ предложили 10 000 лева", заяви Петя Стоянова, която е бивш служител на хоспис и организатор на протеста.

По думите ѝ парите са предложени от "доктор Миладиновски или от негови близки, или адвокатите му, за да не даваме гласност". "Той казва, че хосписите му работят, че не са затворени. И че всичко е наред. А това не така. Пълна мизерия е - храна, вода, отношението към пациентите, към близките. Всичко е ужасно. Има хора, които са връзвани с бинтове до кръв. Някои умират така. Пациентите се упояват — спят постоянно. Това може да го потвърди и колежката ми, но няма да казвам имена. Ако има доблест, нека сама си признае", заяви Стоянова.

Тя обясни, че "докторът е казвал: "Когато има проблем, давайте им лекарства“. "Никога не съм давала повече от нужното, винаги съм правила проблем. Дори съм взела много лекарства — успокоителни, упояващи. Всичко е вкъщи", обясни жената, която е работила като болногледач.

Тя обясни, че за дозоровката на медикаментите е питала доктор Миладиновски "по телефона". "Когато се обадя и кажа: „Докторе, не става, какво да правя?“ — той отговаряше: „Стига, ма, оправяй се там", разказа Стоянова.

И допълни: "Лекарствата, които бяха изписани - не се даваха, защото имаше недостиг. Хората плащаха за всичко — таксите са големи, но пак нямаше медикаменти. Аз питах какво да правя, той казваше: „Слез долу и намери“. Често нямаше какво да дам. Имаше пациент, който почина — намерих органайзера му пълен с лекарства. Не се даваха. Храната също не стигаше — идваше малко, не можеше да се раздели".

Димитринка, чийто баща е починал в хосписа, разказа в "Здравей, България", че мъжът е бил транспортиран от родното му село Росокастро в Черноморец с тенденция за подобрение на състоянието му. "Сестра ми беше заплатила половината такса. Баща ми пристигна по обяд в хосписа. В по-късен час, след работа, отидохме с партньора ми да занесем следващата сума — 1200 лева. Имахме списък с неща — памперси, лекарства и т.н. Вкарани бяхме през офиса на доктора, подготвиха договор за приемане на баща ми, взеха парите и лекарствата, след което пожелах да го видя", спомня си жената.

Баща ѝ бил настанен в приемна стая, която приличала на зала. "Изглеждаше много блед. Опитах се да го погаля — беше студен. Попитах доктора, който стоеше зад мен, защо е така. Той блъсна баща ми по рамото, той се размърда и лекарят ми каза: „Виждате ли, баща ви е жив още. Доскоро се борехме за живота му, но апаратът го изключихме преди малко“. Това беше същият ден, в който той по-късно почина", заяви жената.

И беше категорична:"Сестра ми го изпрати жив и здрав, облечен, с лекарствата си - изписан от болницата. изпрати го за възстановяване".

Д-р Марияна Кофинова от РЗИ Бургас обясни, че към момента няма регистриран хоспис в град Черноморец. "Всички граждани, които имат настанени близки там, трябва да се погрижат за тяхното извеждане, тъй като този хоспис е заличен от месец юни тази година. Не са осигурени необходимите условия за отглеждане и възстановяване на пациентите, нито необходимият персонал съгласно Закона за лечебните заведения. Въпреки това продължават да се разпространяват твърдения от страна на работещите там, че това е „най-добрият хоспис“ и че осигурява добри условия. Това не е вярно — заведението е заличено, няма никакъв статут", подчерта тя.

Екип на NOVA разговаря с Агенцията за контрол на социалните услуги, които регулират другия така наречен хоспис, водещ се като „Dом за стари хора“ в Поморие. Pрез лятото той беше проверяван.

От Агенцията обясниха, че това е нерегламентиран обект, на който са наложени санкции. Правени са пет опита да бъдат проверени документите, но до момента няма съдействие от страна на собственика. Прокуратурата ще бъде информирана, за да предприеме последващи действия, тъй като документите с адресите на потребителите не са предоставени, за да се свържат с техните роднини и да ги изведат.

Екипът ни направи опит да се свърже и с Димче Миладиновски, чието име се свързва с тези две социални заведения, както и с неговия адвокат — безуспешно.