След репортаж на NOVA във връзка с хоспис „Миладиноски” в град Черноморец и множеството оплаквания на служители, лечебното заведение е заличено от регистъра на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а лицензът му е отнет.

"По разпореждане на министър-председателя, съвместно с Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика, извърши контролно производство през юни 2025 г. на двата обекта на д-р Димче Миладиноски – в Поморие и Черноморец. В хосписа в Черноморец бяха установени сериозни нарушения - настанените лица не са терминално болни пациенти, лоша хигиена, липсва утвърден правилник за вътрешен ред, няма договори с медицински специалисти и дейността не отговаря на изискванията за палиативни грижи, както и на Закона за лечебните заведения", посочиха от ИАМН.

РЗИ-Бургас потвърди за ИАМН, че са сезирали местните институции за нерегламентираната дейност, осъществявана от заличения хоспис. Предстои РЗИ-Бургас да сезира Български лекарски съюз да извърши проверка относно квалификацията на д-р Димче Миладиноски.

Заповедта за отнемането на лиценза на хосписа е обжалвана от Административен съд-Бургас. Искането за спиране на незабавното изпълнение е отхвърлено от Административен съд-Бургас и потвърдено от ВАС.

Припомняме, че днес бивши служители на хосписите в Черноморец и Поморие излязоха на протест пред Регионалната здравна инспекция в Бургас. Недоволството преминава под мотото „Не търпим нищо повече”. Ексслужителите на двете места за настаняване на болни хора искат разследването и затварянето им. В разпространено становище те твърдят, че са били принуждавани да работят по няколко 24-часови смени без почивка, били унижавани и обиждани, а настанените пациенти били оставяни без хигиена.