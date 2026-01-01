Бургаският окръжен съд отложи делото срещу Божидар Кузманов и още няколко души, обвинени за участие в организирана престъпна група.

Причина за отлагането е, че двама от адвокатите на подсъдимите, са уведомили съда, че са ангажирани с други съдебни дела.

От пресцентъра на съда казаха за БТА, че съдебният състав е приел доказателства за служебната заетост на защитниците и затова заседанието е отложено за 23 март тази година.

Делото е за инцидента през юни 2016 година, когато при престрелка между две групи в курорта Слънчев бряг бе прострелян Димитър Желязков, а негов охранител бе убит.

Процесът тръгна в Специализирания наказателен съд. След закриването на съда делото бе пратено в Софийски градски съд. Оттеглянето на съдебния състав обаче доведе до нов рестарт на делото, като при подновяването му от съда прецениха, че то трябва да продължи в Бургас.