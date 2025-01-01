Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" започна проверка на обучението и изпита, през които е преминал 18-годишният Йордан Николов от созополското село Зидарово, който причини тежката катастрофа край Созопол в петък вечерта. При инцидента загинаха трима младежи, сред които и той.

Момчето е получило книжка часове преди трагедията. Проверката беше разпоредена от вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Курсът е започнал 27 май и е продължил до 11 юли. На 25 август е преминат изпитът на теория от първия път. На 23 септември е взет изпита по кормуване.

Проверяващите трябваше да прегледат и видеозаписите от двата изпита. Оказва се обаче, че курсът е започнал преди да е влязло в сила правилото за задължителна дигитализация при шофьорските курсове, което ще затрудни проверката. Цялата документация се въвежда ръчно, на хартия, без джипиес проследяване.

БТА/Станимир Димитров

На въпрос на БНТ има ли как да се установи дали не са надписвани часове например, след като документацията е само на хартия Слав Монов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" заяви: "Не, няма как да се установи, имаме ги само на хартия. Затова въведохме успешно дигитализацията от 12 юли".

"Аз съм му предавал часовете, всичко си мина нормално. Младо момче, умно момче, добре се обучи, просто се учудвам как силно се е подвел, но тук гледам говорите сега за знания, навици умения, как се обучил, като видите само мястото на катастрофата, скоростта според мен е била 180-200 км. При тази скорост всичко отива на вятъра - знания, умения, навици", каза инструкторът Николай Киряков.

Скоростта на километража е блокирана на 160 км/ч, което е двойно над допустимото, каза Монов, позовавайки се на медийни публикации.

БТА/Станимир Димитров

БТА/Станимир Димитров

„Днес ще изпратим в последния им път двете ангелчета – Леон и Йордан. Поклонението и опелото на Леон ще се състои в църквата „Свети Георги“ в град Созопол, а на Йордан – в дома му в село Зидарово. Светла и блажена да бъде паметта им. Почивайте в мир, мили деца“, написа във Фейсбук кметът на созополското село Зидарово Христо Бардуков.

В понеделник, 20 октомври, в община Созопол е обявен ден на траур в знак на съпричастност към кончината на трите момчета.