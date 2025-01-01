Военен дрон беше открит на плажа „Хармани“ край Созопол, съобщиха от Министерство на отбраната. Около 11:30 часа безпилотният летателен апарат е взривен контролирано.

МО

Сигналът е бил подаден на телефон 112 около 8:00 часа тази сутрин от плажуващи, забелязали обекта в близост до брега. На мястото са пристигнали полицаи, които са отцепили района.

МО

По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца.

Специализиран екип от сапьори от Военноморските сили на Република България също е пристигнал на място, за да извърши оглед и да обезвреди дрона.

БГНЕС