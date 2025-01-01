Все още се изясняватпри която

За разпит е задържан шофьорът - румънски гражданин. При инцидента колата, в която са пътували мигрантите, се преобръща на брега на бургаското езеро Вая, след преследване от "Гранична полиция", предава БНР.

"Около 21:20 първият наш патрул вижда изключително агресивното и бързо управление на този автомобил, опитва се да го спре. Той не се подчинява.

Ние имаме изградена процедура, особено след загиналите колеги в Бургас преди три години, при неподчинение веднага всичките ни патрули, които са полицейски, независимо дали на "Гранична полиция", дали на "Жандармерия", дали на областните дирекции на МВР, преминават да работят на една честота и поддържат връзка помежду си, така, че всички да са наясно със ситуацията и да умеят да направят подходящите, заградителни мероприятия", обясни пред журналисти директорът на "Гранична полиция" Антон Златанов.

"Преследването продължава около половин час", добави главен комисар Антон Златанов. "Има още две неподчинения на наши патрули по пътя. Румънският водач два пъти обръща посоката на движение по крайбрежния път. Накрая отново се насочва към град Бургас.

Там колегите правят двоен пункт. С първият се опитват да му разпънат устройството с шиповете, но той се доближава плътно до автомобил с български граждани. Кара плътно зад него, като дори един-два пъти го удря отзад.

Хората в този автомобил са добре. Когато преминава през този пункт, стига до следващия, в който колегите на по-широко вече успяват да разпънат шиповете. Той се опитва да ги избегне и при този негов опит пада извън пътя", посочи още той.

Ради Пенев зам.-директор на полицията в Бургас, съобщи на брифинг, че е спазена методиката на взаимодействие между ОД на МВР и на "Гранична полиция". Протоколът и взаимодействията са съгласувани, като не е допуснато влизане на автомобила в градската част и пътните артерии на града.

Запазен е животът и здравето на униформените и на гражданите, спасени са и човешки животи. Старши комисар Лъчезар Мончев - директор на Регионална дирекция "Гранична полиция"-Бургас допълни, че в 21:20 часа екип на ГПУ-Царево при патрулиране установява атомобил, който отговаря на профила, че превозва незаконно мигранти.