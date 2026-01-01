Реорганизация на движението на автомобили в района на гробищния парк в Бургас ще бъде въведена в събота - 14 февруари от 7:30 ч. заради отбелязване на Месопустна Задушница. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Промените се налагат заради традиционния наплив от граждани към парка. Движението за автомобили ще бъде еднопосочно, като в гробищния парк ще се влиза през входа, който е до кръговото движение на изхода на града в посока Слънчев бряг, а ще се излиза през ул. „Транспортна".

Пътният трафик по ул. „Транспортна" няма да бъде отклоняван. Полицейските служители ще са в близост до пешеходните пътеки, като при необходимост временно ще спират движението за преминаване на пешеходците.

От Община Бургас съобщиха, че автобусна линия 92 ще обслужва спирка „Гробищен парк" в събота в часовете - 7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30, 8:50, 9:10, 9:30, 9:50 и 10:10 часа.