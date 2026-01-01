Необходими са повече инвестиции в Българската армия, включително и във Военноморските сили. Въоръжението ни е остаряло, а за да постигнем стратегическа автономия в областта на отбраната, трябва да сме добре подготвени. Това заяви президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова пред журналисти. Държавният глава участва в деня за високопоставени гости на националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“.

Илияна Йотова бе посрещната с военни почести на Морска гара – Бургас, където прие почетния караул. По-късно от борда на фрегатата „Дръзки“ държавният глава наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителни способности в различни кризисни ситуации с участието на различни видове части от състава на Военноморските сили на Република България.

Тази година в „Бриз 2026“, което се провежда от 10 до 19 юли, участват общо 1380 военнослужещи от 10 държави. В състава на военните представители на страните са включени 25 бойни и спомагателни кораби и катери, 4 самолета, 1 вертолет от ВМС на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция и Франция. В учението участват още 26 цивилни правителствени и неправителствени организации и представители на пет министерства.

Президентът открои значението на „Бриз 2026“ за националната и колективна сигурност в рамките на НАТО и ЕС. „По-спокойна съм за сигурността и суверенитета на морската ни граница и на Черно море. В ситуация, в която само на няколкостотин километра от тук има бойни действия, нашите войни са на своя пост, за което искрено им благодаря“, подчерта Илияна Йотова и допълни, че учението дава поле за подобряване на координацията между различните родове войски на Българската армия.

Прессекретариат на държавния глава

Държавният глава определи като позитивен знак подписания на Срещата на върха на НАТО в Анкара Меморандум за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия за придобиването на седем кораба за противоминна борба, които допълнително ще подсилят отбранителните способности на страната ни в акваторията на Черно море.

На въпрос дали в правителството има противоречия относно българската позиция за войната в Украйна Илияна Йотова посочи, че такива няма. Тя коментира приетата декларация на срещата на формата Югоизточна Европа – Украйна, като определи този род документи като консенсусни, които се приемат без дискусия и гласуване. „Най-точната, категорична и ясна позиция относно войната в Украйна и необходимостта от мирни преговори беше изразена от министър-председателя г-н Радев на няколко големи световни форума – Срещата на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори.