Две момчета са били нападнати от домашно куче в бургаския комплекс "Меден рудник" тази вечер около 19:00 часа.

От Областната дирекция на МВР в Бургас уточниха, че децата са на осем и девет години. Инцидентът се е случил около жилищен блок, докато те си играели. Откарани са в Спешния център към Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Бургас. Заедно с тях е имало и трето дете, което няма наранявания.

Кучето е домашно отглеждано, като е изведено на разходка без намордник от 13-годишен бургазлия, поради влошено здравословно състояние на майка му. Приближавайки до трите момчета животното внезапно се отскубнало от ръцете на водача си и нахапало последователно две от децата по ръцете и краката, уточниха от полицията.

На виковете им за помощ се отзовали двама мъже - съсед и друг мъж, който е служител на вътрешното ведомство. Кучето е предадено на стопаните си.