В седмицата от 9 до 14 февруари - по случай празниците на любовта и виното, всяка влюбена двойка, купувайки билет за посещение на Етнографската експозиция - ул. “Славянска“ 69, от 15:00 до 17:00 часа, ще получи по чаша червено вино.

14 февруари е чакан празник, както от почитателите на виното, така и от влюбените. Традицията повелява на 1 февруари (стар стил) или на 14 февруари (нов стил) мъжете да зарязват лозята. Те избират цар, когото кръщават Трифон. Оттук идва и името на празника - Трифон Зарезан, съобщиха от Общината.

Рано сутринта, с прясно омесена пита, печена кокошка и бъклица вино, стопаните тръгвали всеки към своето си лозе. Там зарязвали три лозови пръчки, които поливали със светена вода и посипвали с пепел. После избирали цар на лозята. Добре било да е уважаван стопанин, а през изминалата година лозето му да е родило най-много.

Всички присъстващи казвали: „Честито Трифонство“, а той на всеки подавал бъклица с вино и благославял: „Хайде, да бъде честито и берекетлия! На всяка лоза по шиник!“. Често някой мъж се скривал зад лозата и питал: „Трифоне, виждаш ли ме?“, а царят отговарял: „Наесен хич да не те виждам от грозде.“

Следвала богата гощавка и прибиране към селото. Трифон окичвали с венец от лозови пръчки, поставяли го на колесар, който теглили самите лозари. Минавали през всички къщи, а стопанинът ги черпел с вино.

И ако някои хора празнуват Трифон Зарезан, други празнуват свети Валентин - деня на влюбените.

Защо точно Валентин и защо точно през февруари? Легендите разказват за празници през февруари далеч в миналото, свързани с плодородието, и за свещеника Валентин, излекувал с любовно послание сляпо момиче.