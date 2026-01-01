Сигнал за дете на видима възраст около 10 години, което продава билети в автобус от градския транспорт в Бургас след 20:30 часа в неделя вечер. За случая разказа зрител на NOVA, пътувал по линия Б11 от к-с „Изгрев“ в посока „Меден рудник“. По думите му детето извършвало дейността със знанието на шофьора или кондуктора. Свидетелят е подал сигнал както на дежурния телефон на общинската фирма превозвач, така и в Инспекцията по труда.

„Веднага са се свързали с водача. След приключване на работата, от шофьора са снети писмени обяснения. Той и детето нямат роднинска връзка. Доколкото разбрах, детето е фен на автобусите, пътува редовно, седи до водача, помага на възрастни хора и майки с детски колички. До предпоследния курс в автобуса има кондуктор, който таксува пътниците. При последните два курса, заради по-малкото пътници, сме разпоредили водачът сам да ги таксува”, обясни Петко Драгнев, управител на общинската фирма „Бургасбус“.

19-годишна шофьорка мина през крака на дете

„Детето е седяло близо до водача, разпитвало е, проявявало е интерес към работата му и в един момент предложило да таксува качващи се пътници. Водачът на добра воля позволил, което е нарушение на вътрешните правила на фирмата”, поясни той.

„Задължително на комисия ще се разгледат и положителните му прояви при нас, както и нарушения, ако има такива, и ще се направи комплексна оценка. Той има и получени похвали - помагал е на пътници при нужда”, коментира още управителят на общинската фирма.

Кметът на Бургас също излезе със становище по случая. За NOVA той каза, че „приветства желанието един шофьор от транспортната фирма да въведе в тази дейност едно малко момченце, което има интерес към работата на водачите и кондукторите”. Кметът каза още, че ще поеме разходите за евентуална глоба, която може да бъде наложена на фирмата или на самия водач.