След акция: Откриха над 2 тона канабис в Благоевградско (СНИМКИ)

Около тон и половина канабис е открит и унищожен в акция край Сандански

Унищожихав Благоеврадско, съобщиха от полицията.На 15 юли в обезлесен участък на Държавен горски фонд в местността Гарваница в землището на село Чурилово, полицейски служители от Районно управление-Петрич окосили и унищожили около 54 растения с тегло околоЗа случая е уведомена прокуратурата и е образувано досъдебно производство.