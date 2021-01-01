Унищожиха 108 кг марихуана в Благоеврадско, съобщиха от полицията.
След акция: Откриха над 2 тона канабис в Благоевградско (СНИМКИ)
На 15 юли в обезлесен участък на Държавен горски фонд в местността Гарваница в землището на село Чурилово, полицейски служители от Районно управление-Петрич окосили и унищожили около 54 растения с тегло около 108 килограма марихуана.
Около тон и половина канабис е открит и унищожен в акция край Сандански
За случая е уведомена прокуратурата и е образувано досъдебно производство.
След акция: Откриха над 2 тона канабис в Благоевградско (СНИМКИ)
На 15 юли в обезлесен участък на Държавен горски фонд в местността Гарваница в землището на село Чурилово, полицейски служители от Районно управление-Петрич окосили и унищожили около 54 растения с тегло около 108 килограма марихуана.
Около тон и половина канабис е открит и унищожен в акция край Сандански
За случая е уведомена прокуратурата и е образувано досъдебно производство.