Мъж открадна мотоциклет по време на оглед за покупка, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Благоевград.

В следобедните часове на 25 ноември 2025 г. жител на село Рибново подал сигнал в РУ–Гоце Делчев, че по време на уговорена среща в село Огняново за продажба на мотоциклет „Кавазаки“ купувачът се качил на машината „за проба“, но потеглил и изчезнал в неизвестна посока.

Мъжът спрял да отговаря и на телефонните обаждания.

След незабавни полицейски действия мотоциклетът бил открит в село Блатска, а 28-годишният извършител — жител на същото населено място — е задържан.

По случая е образувано досъдебно производство.