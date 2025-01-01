52-годишен шофьор загина на място при тежка катастрофа край Разлог, съобщиха от полицията в Благоевград.

Инцидентът е станал на 8 август.

От полицията уточняват, че товарен автомобил, управляван от 52-годишен мъж от Благоевград, движейки се от Разлог към Благоевград, навлязъл в насрещната лента и се сблъскал странично с друг товарен автомобил, управляван от 48-годишен мъж от село Горно Краище.

Шофьор е с опасност за живота след катастрофа в Хасковско

Водачът на втория товарен автомобил е тестван за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

Причините за катастрофата се изясняват от разследващите органи.