Временно движението по път III-108 пътен възел "Петрич-Мелник“ – Петрич се осъществява двупосочно в една лента поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Водачите трябва да се движат с повишено внимание, като следват указанията на пътна полиция.

От пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград уточниха за БТА, че са катастрофирали два автомобила. Нанесени са материални щети.

Тази сутрин временно ограничено беше и движението по път I-1 Симитли – Кресна, в района на Кресненското ханче. То се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

В момента движението в участъка е възстановено.