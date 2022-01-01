481 са новите случаи на COVID-19 в Благоевградско към 27 януари, съобщиха от РЗИ.
Болницата в Гоце Делчев е препълнена с пациенти с коронавирус (ВИДЕО)
Случаите по разпределение са:
Благоевград – 138
Гоце Делчев – 51
Петрич – 44
Сандански – 41
Разлог – 22
Симитли – 16
Банско – 14
Краище – 5
Мосомище – 5
Сатовча – 5
Бачево – 4
Дагоново – 4
Копривлен – 4
Ново Лески – 4
Огняново – 4
Покровник – 4
Белица – 3
Беслен – 3
Брезница – 3
Гърмен – 3
Добринище – 3
Долна Рибница – 3
Дъбница – 3
Лешница – 3
Ново Делчево – 3
Първомай – 3
Чучулигово – 3
Беласица – 2
Бело поле – 2
Горна Брезница – 2
Горно Краище – 2
Джигурово – 2
Долна Градешница – 2
Дрангово – 2
Илинденци – 2
Кавракирово – 2
Кочан – 2
Кресна – 2
Кърналово – 2
Лебница – 2
Осиково – 2
Плетена – 2
Плоски – 2
Поленица – 2
Склаве – 2
Хаджидимово – 2
Церово – 2
Юруково – 2
Абланица – 1
Балдево – 1
Борово – 1
Брежани – 1
Бучино – 1
Ваклиново – 1
Вълкосел – 1
Гега – 1
Гореме – 1
Горно Драглище – 1
Горно Дряново – 1
Дебрен – 1
Долно Драглище – 1
Долно Дряново – 1
Долно Осеново – 1
Драката – 1
Зелендол – 1
Изгрев – 1
Камена – 1
Каменица – 1
Катунци – 1
Корница – 1
Лъжница – 1
Марикостиново – 1
Микрево – 1
Митино – 1
Нова Ловча – 1
Ново Кономлади – 1
Ощава – 1
Полето – 1
Рилци – 1
Ръждак – 1
Скрът – 1
Слащен – 1
Стожа – 1
Струмяни – 1
Туховища – 1
Фъргово – 1
Черниче – 1
Яворница – 1
Якоруда – 1
Болницата в Гоце Делчев е препълнена с пациенти с коронавирус (ВИДЕО)
Случаите по разпределение са:
Благоевград – 138
Гоце Делчев – 51
Петрич – 44
Сандански – 41
Разлог – 22
Симитли – 16
Банско – 14
Краище – 5
Мосомище – 5
Сатовча – 5
Бачево – 4
Дагоново – 4
Копривлен – 4
Ново Лески – 4
Огняново – 4
Покровник – 4
Белица – 3
Беслен – 3
Брезница – 3
Гърмен – 3
Добринище – 3
Долна Рибница – 3
Дъбница – 3
Лешница – 3
Ново Делчево – 3
Първомай – 3
Чучулигово – 3
Беласица – 2
Бело поле – 2
Горна Брезница – 2
Горно Краище – 2
Джигурово – 2
Долна Градешница – 2
Дрангово – 2
Илинденци – 2
Кавракирово – 2
Кочан – 2
Кресна – 2
Кърналово – 2
Лебница – 2
Осиково – 2
Плетена – 2
Плоски – 2
Поленица – 2
Склаве – 2
Хаджидимово – 2
Церово – 2
Юруково – 2
Абланица – 1
Балдево – 1
Борово – 1
Брежани – 1
Бучино – 1
Ваклиново – 1
Вълкосел – 1
Гега – 1
Гореме – 1
Горно Драглище – 1
Горно Дряново – 1
Дебрен – 1
Долно Драглище – 1
Долно Дряново – 1
Долно Осеново – 1
Драката – 1
Зелендол – 1
Изгрев – 1
Камена – 1
Каменица – 1
Катунци – 1
Корница – 1
Лъжница – 1
Марикостиново – 1
Микрево – 1
Митино – 1
Нова Ловча – 1
Ново Кономлади – 1
Ощава – 1
Полето – 1
Рилци – 1
Ръждак – 1
Скрът – 1
Слащен – 1
Стожа – 1
Струмяни – 1
Туховища – 1
Фъргово – 1
Черниче – 1
Яворница – 1
Якоруда – 1