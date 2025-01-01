Правителството ускорява изграждането на четирилентов път Асеновград- Смолян.

Това беше обсъдено на работното съвещание на министър-председателя Росен Желязков с председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков и народните представители от Смолян Красимир Събев и Халил Летифов.

В работното съвещание участваха също кметът на Смолян Николай Мелемов, кметовете на населените места от областта, областният управител на област Смолян Захари Сираков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и председателят на УС на АПИ Йордан Вълчев.

АПИ напредва с етапите за окончателно одобрение на проекта за скоростния път към Смолян

От страна на правителството беше поет ангажимент да съдейства за реализирането на ключовата за региона пътна инфраструктура. Към момента има изготвен технически проект и от следващата 2026 година стартират процедурите по възлагане, като целта е в максимално кратки срокове да е готово частичното разширяване с трета лента на пътя Асеновград – Смолян, включително обхода на Чепеларе. Паралелно с това се изготвя технически проект и се подготвят всички необходими процедури за допълнително увеличаване на габаритите, така че целият път да бъде разширен до четирилентов, скоростен път.

В хода на разговора беше подчертан също потенциалът за развитие на региона чрез привличане на повече инвестиции и създаване на трайни работни места. Акцентирано беше върху значението на транспортната свързаност за подобряването на условията за правене на бизнес.