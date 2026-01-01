Главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, представи пред служителите на пожарната в Смолян новия временно изпълняващ длъжността директор на структурата - комисар Васил Вълчев.

Вълчев е завършил Академията на МВР и е магистър от факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Има 25 години професионален стаж в системата на МВР, през които е преминал през различни направления на дейността, съобщиха от полицията.

Заемал е длъжността началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Чепеларе, а през последните повече от десет години до момента е ръководи Районната служба в Смолян.

Досегашният директор на пожарната, комисар Чавдар Кичуков, продължава професионалната си дейност на друга ръководна длъжност в системата на МВР.