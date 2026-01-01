Хванаха дилър на наркотици в Пазарджик, съобщиха от полицията.

Разследването спрямо него е под надзора на прокуратурата. На 12 февруари униформени са засекли пред дома му 37-годишен мъж. Установено е, че той носи в себе си плик с марихуана.

Претърсено е жилището му - открити са още 80 полиетиленови плика, стъклен буркан, саморъчно направени цигари и гриндер, всичките пълни със суха марихуана. Общото им тегло е около 737 грама.

Намерени са още 29 таблетки и два найлонови плика с бяло прахообразно вещество, което реагирало положително на MDMA. Цялата дрога е иззета, а дилъра е задържан.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.