Задържаха трима мъже с наркотици в Айтос, съобщиха от полицията.
ОД на МВР-Бургас
Те са на 29 и 32, 54 години. Претърсени са шест адреса и са проверени на превозни средства, ползвани от арестуваните.
Открити са канабис - 267 грама, две електронни везни и саморъчно свита цигара, съдържаща суха зелена листна маса.
По една от везните са открити следи от вещество със съдържание на тетрахидроканабинол и наличие на метамфетамин.
След изтичане на 24 часовия срок на задържане, двамата от айтозлиите са освободени, а спрямо 32-годишният е повдигнато обвинение и срока на задържането му е удължен за 72 часа.