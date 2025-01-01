Някои от външните мрежи, използвани на скелето в жилищен комплекс в Хонконг, не отговарят на стандартите за пожароустойчивост, заявиха официални лица, след като смъртоносен пожар там отне живота на 146 души, предаде АФП.

„Пробите, взети от седем места на високите, средните и ниските етажи в четири сгради не отговаряха на стандартите за пожароустойчивост“, каза главният секретар на града Ерик Чан на пресконференция.

Пожарът е най-смъртоносният от 1948 г., когато 176 души загиват от пламъците в склад. Случаят породи паралели с огнения ад в лондонския небостъргач "Гренфел Тауър" през 2017 г., при който загинаха 72 души.

Миналата година властите казали на жителите на "Ван Фук Корт", че "рискът от пожар е сравнително нисък", а поводът били многократни оплаквания, че продължаващите ремонти са пожароопасни, съобщи пред Ройтерс градското Министерство на труда.

Антикорупционната служба на Хонконг съобщи, че е арестувала осем души, включително инженер-консултант, подизпълнител по изграждането на скелетата и посредник.