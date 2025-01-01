Властите в Хонконг казаха, че броят на жертвите при пожара в жилищен комплекс вече е 146, след като са били открити още тела, предаде Асошиейтед Прес.

Шук-ин Цан от хонконгската полиция заяви пред репортери днес, че 100 души все още са в неизвестност. Властите последно бяха съобщили за 128 загинали.

Най-смъртоносният пожар от 1948 г.: Хонконг скърби за жертвите, търсенето на тела продължава

Седем от осемте сгради в жилищния комплекс "Ван Фук Корт" бяха обхванати от пожар, който избуха в сряда следобед и беше окончателно потушен в петък сутринта.

Полицейското подразделение за идентифициране на жертвите досега е претърсило четири от сградите. Междувременно много хора днес поднасят букети от бели рози, карамфили, лилии и други цветя пред импровизирания мемориал на мястото на трагедията.

Хиляди жители на града посетиха жилищния комплекс, за да отдадат почит на загиналите и да дарят помощи за хората, които са загубили всичко в пожара.