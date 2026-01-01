Земетресение с магнитуд 5 разтърси тази вечер китайския автономен район Тибет, съобщи Германският научноизследователски център по геонауки (Ге Еф Цет), цитиран от Ройтерс.

Трусът е бил на дълбочина от 10 км, в Северен Тибет, посочва Ге Еф Цет.

Епицентърът се намира на няколкостотин километра от районите в Непал и Китай, пострадали от опустошителното наводнение вчера, взело стотици жертви и станало причина над 1000 души все още да бъдат в неизвестност.

Китайският център по сеизмология също съобщава за земен трус в Нагчу, Тибет, с магнитуд 4,7, предаде държавната осведомителна агенция Синхуа.

Китай задейства Четвърта степен на плана си за реакция при наводнения в Тибет, поради риск от преливане на бариерно езеро, добави Синхуа.

Китайското Министерство на водните ресурси нареди на местните власти да наблюдават бариерното езеро и валежната обстановка и да изпратят експертен екип в окръг Гийронг, посочи Синхуа.