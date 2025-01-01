Украинският президент Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска пристигнаха на официално посещение в Ирландия, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление в социалната мрежа „Екс“ на ирландския премиер Михол Мартин.
“Имам честта да кажа добре дошли на президента Володимир Зеленска и на първата дама Олена Зеленска в Ирландия“, написа той.
🇮🇪🇺🇦Fáilte go hÉirinn.— Government of Ireland (@GovIE) December 2, 2025
A warm welcome to President Zelenskyy, and the delegation from Ukraine, as he arrived in Dublin Airport this evening.
Taoiseach Martin greeted President @ZelenskyyUa on arrival ahead of a full programme of engagements. pic.twitter.com/Q1aaH2TSZR
Мартин подчерта, че подкрепата за украинския народ, който се бори за свобода и демокрация, остава непоколебима.
Ирландският в. „Айриш таймс“ добави, че самолетът със Зеленски и съпругата му е кацнал на летището в Дъблин снощи около 23 ч. местно време.
President Zelenskyy and the First Lady have arrived in Ireland, Prime Minister Micheál Martin announced. pic.twitter.com/Y4eJEFOBIU— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 2, 2025
Изданието отбелязва, че са планирани срещи на високо ниво, а украинският президент ще посети и парламента, ще участва в церемонията по откриване на ирландско-украинския икономически форум и среща с украинската общност.