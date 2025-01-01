Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че е помолил президента на САЩ Доналд Тръмп да предостави на Украйна оръжия с голям обсег, които да бъдат използвани за военни цели, ако Русия откаже да прекрати огъня или да сложи край на войната, предаде Укринформ, като се позова на изявление на Зеленски по време на съвместната му пресконференция в Киев с финландския президент Александър Стуб.

Зеленски сравни неотдавнашната атака на Русия срещу Полша със ситуацията в Крим и отбеляза, че ролята на "зелените човечета" са изпълнили руски дронове, съобщи Укринформ.

"По мое мнение най-страшното е, че тази атака прилича на Крим. Психологически с какво се различава? Просто сега е технологична война, сега не са нужни хора в зелени униформи - "зелени човечета", които просто са нахлули на вашата територия. Днес е друга война, днес същата роля на територията на Полша изпълняваха дронове руско производство", каза Зеленски.

Междувременно въоръжените сили на Русия превзеха селището Сосновка в Днепропетровска област, съобщи министерство на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС.

"В резултат на активни настъпателни действия подразделения на войсковата група "Изток" освободиха селището Сосновка в Днепропетровска област", гласи изявление на руското военно ведомство.

Зеленски припомни на днешната пресконференция, че е представил на Тръмп план за победа преди преизбирането на републиканския лидер за втори мандат начело на Белия дом.

"Според мен планът за победа ще спре Русия в този момент и ще ѝ попречи да повтори агресията си. Днес гаранциите за нашата сигурност се базират на следните принципи: силна украинска армия, присъствие на европейски колеги, американски предпазен механизъм, санкции и възстановяване", изброи Зеленски. "Подобен модел е заложен и в плана, който представих", добави украинския лидер. Той отбеляза, че планът очертава действия, които трябва да бъдат предприети незабавно, без да се чака края на войната.

Планът за победа предвиждаше членство в ЕС. Зеленски каза на днешната пресконференция, че трябва да се определи конкретна дата за присъединяването на Киев към Евросъюза и по този начин "Путин да разбере, че това е необратим процес". "Това е важно", подчерта украинският президент.

Той добави, че присъединяването на Украйна към НАТО също е от голямо значение. "Всички разбрахме, че не само Америка, но и някои европейски страни не подкрепят членството на Украйна в НАТО. Но аз вярвам, че трябва да бъдем поканени в НАТО", каза още Зеленски.

Зеленски отбеляза, че планът за победа е включвал и налагането на още санкции срещу Москва. "Ясно е, че санкциите ще бъдат отменени, ако Русия прекрати тази война... Ако руснаците не спрат тази война, ние ще трябва да намалим парите, които харчат за войната", посочи украинският лидер.

Според Зеленски санкциите срещу Русия и присъединяването на Украйна към ЕС понастоящем са надеждни гаранции за сигурност за страната му.

Говорител на Европейската комисия днес заяви, че е прекалено рано да се каже кога Евросъюзът ще предложи 19-ия си пакет от санкции срещу Москва, добавя Ройтерс. Представители на ЕК, включително пратеникът на Брюксел по санкциите Дейвид О'Съливан, се срещнаха тази седмица с представители на американското правителство в опит да координират санкциите. Говорителят отбеляза, че дискусиите със САЩ и други глобални партньори ще продължат, но но отказа да предостави повече подробности.