Тайланд работи по това как да репатрира до 6000 граждани, които не могат да се върнат у дома през голям граничен пункт в Камбоджа, затворен поради продължаващите вече втора седмица сражения по спорната граница, съобщиха властите, предаде Ройтерс.

Налице са сблъсъци между военни от двете съседни държави от Югоизточна Азия на няколко места по 817-километровата сухоземна граница, като и двете страни заявиха, че няма признаци за затихване на конфликта, въпреки международните усилия за договаряне на примирие.

Затварянето от Камбоджа на контролно-пропускателния пункт в град Пойпет попречи на завръщането на хиляди тайландски работници, събрали се там на фона на сраженията, които от миналия понеделник прогониха от домовете им хиляди хора и отнеха живота на близо 40 души от двете страни.

Хун Сен, влиятелният бивш лидер на Камбоджа, заяви, че затварянето има за цел да защити цивилните от това, което той нарече безразборна стрелба от страна на тайландските сили в района. Но контролно-пропускателните пунктове са отворени в районите, където няма сражения, а въздушният транспорт не е ограничен, добави той.

Външното министерство в Банкок днес заяви, че тайландците в Пойпет могат да потърсят помощ за организиране на въздушен транспорт до дома си от консулството в град Сием Реап, вратата към храмовия комплекс Ангкор Ват. Ведомството призова останалите, които все още са в Камбоджа, да се свържат с властите, ако имат нужда да напуснат Камбоджа.

Усилията за прекратяване на боевете включват призиви от страна на американския президент Доналд Тръмп, който също посредничи за прекратяване на петдневния конфликт през юли, като използва търговските преговори като лост за влияние, отбелязва Ройтерс.

"Армията заяви, че има непрекъснати боеве по цялата граница. Ситуацията все още е нестабилна", заяви Сурасант Конгсири, говорител на тайландското Министерство на отбраната, който съобщи за боеве в осем погранични провинции.

Няма международен натиск за прекратяване на огъня, заяви тайландският премиер Анутин Чарнвиракул в отговор на въпрос на журналисти.

"Никой не ни оказва натиск. Кой на кого оказва натиск? Не знам", каза той, но не отговори на въпроса дали Тръмп използва заплахата от митнически мерки, за да окаже натиск върху Тайланд да прекрати конфликта.