Всеки пети гражданин в Северна Македония живее в бедност, показват данни на държавната статистика в страната, която публикува резултатите от Проучването за доходите и условията на живот за 2023 г., което се провежда в съответствие с препоръките на Европейския съюз.

Според проучването, цитирано от медиите в страната, през 2023 г. 22,2 процента от гражданите в Северна Македония са били бедни, като най-засегнати са семействата с три или повече деца, както и самотните родители. Бедността засяга предимно децата под 17-годишна възраст, като почти всяко трето дете в страната израства в бедност, пише кореспондентът на БТА Маринела Величкова.

Анализът показва, че най-засегнати от бедността са младите хора, следвани от възрастовата група от 18 до 64 години (20,5 процента), а нивото на бедност сред възрастните хора над 65 години е 19,2 процента. Жените са по-бедни от мъжете, а делът на бедните пенсионери е 11,3, цитира „Дойче веле” резултатите от изследването.