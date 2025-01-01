Общо 47 процента от гражданите на Република Северна Македония смятат, че страната върви в грешна посока, показва проучване на Институт за политически изследвания Скопие, представено по МРТ1, предава кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

Според 29,8 процента от анкетираните посоката на развитието на държавата е напълно погрешна, а 17,2 процента смятат, че е донякъде погрешна. На обратното мнение, че начинът на развитие на държавата е правилен, са 44,6 процента от анкетираните, като от тях 14 процента оценяват, че посоката на развитие е напълно правилна, а 30,6 процента са я оценили като донякъде правилна.

В отговор на въпрос дали в момента начинът на живот в държавата е по-добър от този преди години общо 40,7 процента от респондентите са отговорили положително, като 19,1 процента от тях смятат, че животът им е много по-добър, а 21,6 процента отговарят, че той е донякъде по-добър. Обратното смятат 33,9 процента от гражданите, като 16,3 процента оценяват живота си днес донякъде лош, а 17,6 процента като много по-лош. Никаква промяна не виждат 21,7 процента от гражданите, включени в анкетата.

В проучването на Института за политически изследвания Скопие, направено в навечерието на местните избори в страната, управляващата ВМРО-ДПМНЕ е с убедително по-висока подкрепа от гражданите, като 27,1 процента от анкетираните са заявили, че биха гласували за коалицията, с която ВМРО-ДПМНЕ ще участва в изборите. За опозиционната СДСМ биха гласували 10,5 процента. Според проучването Националният алианс за интеграция, както за предстоящите избори е нарекъл коалицията си ДСИ на Али Ахмети, е с подкрепа от 9,6 процента. Коалицията ВЛЕН, коалиционен партньор в правителството на Северна Македония, получава подкрепата на 8,6 процента от анкетираните, за опозиционната партия Левица биха гласували 5,9 процента от анкетираните, а другият коалиционен партньор в правителството, движението ЗНАМ е с подкрепа от 4,0 процента.

Общо 29,8 процента от анкетираните са на мнение, че ВМРО-ДПМНЕ ще спечели предстоящите местни избори, а 8,5 процента смятат, че повече кметове и общински съветници ще получи опозиционната СДСМ, сочи проучването.

Ключов фактор при избора на кмет за избирателите е личността на кандидата, става ясно от допитването, като 62,2 процента от анкетираните са отговорили, че качествата на кандидата имат по-голямо влияние върху решението им дали да го подкрепят, а за 24,5 процента от тях по-важна е партийната принадлежност на кандидата за кмет.

Според отговорилите в анкетата граждани на Северна Македония избирателната активност на предстоящите избори би била над 50 процента, като 40,5 процента от тях са отговорили, че определено ще гласуват, а 10,4 процента са отговорили, че вероятно ще гласуват. Малко по-малко от 20 процента от респондентите са заявили, че е малко вероятно да гласуват - 19,4 процента, а 24,7 процента са посочили, че не са взели решение или нямат отговор на този въпрос.

Анкетата е телефонна, направена е през първите дни на септември сред 1126 граждани на Северна Македония.